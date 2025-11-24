Jessica Alba comparte postales en bikini y recuerdos de su estadía en Australia

La actriz publicó una serie de imágenes desde la playa y rememoró el rodaje de su nueva película, "The Mark", en la Gold Coast.

Hoy 10:47

Jessica Alba sorprendió a sus seguidores al publicar en Instagram un carrusel de fotos que revive su tiempo en la Gold Coast de Queensland, Australia, donde filmó su próxima película, “The Mark”. En las imágenes, la actriz luce un bikini de hilo marrón y blanco, acompañado por gafas de sol vintage, posando en la arena y dentro del mar junto a amigos.

La intérprete, madre de tres hijos, escribió: “Extraño este hermoso lugar: el corazón lleno, agradecido, los recuerdos guardados bajo llave”, acompañando sus fotos con un tono nostálgico. También compartió un clip tras una caminata por la playa, donde aparece con sostén deportivo y calzas, y una selfie dentro de un auto con su cabello castaño suelto.

Además del contenido playero, Alba sumó citas motivacionales para sus más de 21 millones de seguidores, reflejando el impacto emocional que tuvo su paso por Australia.

Durante el rodaje, la actriz inició su relación con Danny Ramírez, actor de “Top Gun”. En el carrusel, incluyó una imagen de ambos tomados de la mano mientras descendían hacia la playa en Byron Bay, marcando la primera vez que la pareja aparece junta en redes sociales. La publicación fue compartida a fines del mes pasado, aunque habían sido vistos por primera vez en mayo de 2025.

Tras ese encuentro inicial, Alba y Ramírez fueron fotografiados viajando juntos desde Cancún a Los Ángeles en julio. Una fuente cercana aseguró a Us Weekly que “eran amigos antes de volverse románticos y tienen muchos amigos en común”. Su debut oficial en la alfombra roja llegó el 3 de octubre de 2025, en el estreno de “Valentina” en el Festival de Cine de Mill Valley.

Jessica Alba anunció su separación de Cash Warren, con quien estuvo casada 16 años, en febrero de 2025. Juntos son padres de Honor, Haven y Hayes. Con esta nueva etapa profesional y personal, Alba compartió con sus seguidores un vistazo íntimo a un momento que describió como “hermoso” y profundamente significativo.