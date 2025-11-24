Encontraron 20 gramos de cocaína en un control de acceso a un club de Pinto

El hallazgo ocurrió durante un operativo de rutina. El sospechoso, domiciliado en Buenos Aires, fue identificado y notificado, pero permaneció en libertad.

Hoy 10:50

En la tarde de este sábado, personal del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 14 de la ciudad de Pinto, que realizaba controles preventivos en el ingreso al predio deportivo del Club Social Pinto, detectó una situación irregular durante la requisa de rutina a los concurrentes.

Durante el control, los efectivos observaron que un hombre llevaba una caja de cigarrillos que, al ser inspeccionada, contenía varios envoltorios de nylon color gris. En su interior, los envoltorios ocultaban una sustancia pulverulenta de color blanco, por lo que de inmediato se solicitó la presencia del personal especializado de la Dirección General de Drogas Peligrosas.

Contándose con la presencia de testigos hábiles, los peritos realizaron la prueba de orientación de campo sobre tres de los envoltorios, obteniendo resultado positivo para la posible presencia de cocaína. El pesaje total de la sustancia alcanzó los 20 gramos.

Por disposición de la autoridad judicial de circunscripción Añatuya, el portador de los envoltorios , domiciliado en la provincia de Buenos Aires, continuo con su libertad ambulatoria luego de haberle labrado las actas administrativas de rigor.