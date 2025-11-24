Palabra de expertos: perdonar tiene beneficios reales sobre nuestro bienestar físico y emocional

Es un acto que puede tener muchas ventajas. No se trata de olvidar lo que pasó, sino de mejorar una relación.

Muchas personas tienen dificultades para perdonar a alguien por algo que les haya hecho. Sin embargo, el perdón es lo mejor que podemos hacer por nuestro bienestar: no es olvidar sino dejar de cargar una mochila del pasado.

Si bien esto puede sonar poético, tiene una base científica muy real porque perdonar tiene beneficios reales sobre nuestro bienestar físico y emocional.

Así lo resume la psicóloga española Ana Belén Medialdea quien señala que aprender a perdonar es lo mejor que podríamos hacer hoy, por mucho que nos cueste. En uno de sus libros, señala que perdonar nos hace sentir mejor porque es como soltar un lastre que contamina y oscurece a nuestra felicidad. “Perdonar es inteligencia emocional avanzada. Es elegir la paz en un mundo adicto al drama. Y lo mejor de todo es que, cuando sueltas, no solo sanas tú: también sanas tu historia”, dice.

Entre los beneficios de perdonar, destaca que al reducir el estrés y la ansiedad, se mejoran la autoestima y la calidad de vida en general. Físicamente, puede disminuir la presión arterial, fortalecer el sistema inmunitario y mejorar la salud del corazón, liberando al cuerpo de los efectos del cortisol asociado al rencor. Además, fortalece las relaciones al liberar sentimientos de hostilidad. También, mejora la comunicación y el crecimiento mutuo.

No perdonar, en cambio, nos vincula eternamente al dolor de la afrenta y, mientras los otros descansan plácidamente, uno se queda rumiando en bucle. “El rencor es una emoción que se instala como un huésped molesto: no paga alquiler y consume toda tu energía. Perdonar no significa justificar, olvidar ni reconciliarte. Significa liberarte del peso de una emoción que ya no aporta nada positivo”, añade Medialdea.

El perdón es una medicina antiestrés, pero cuesta

Perdonar es fácil, cuando no nos hicieron daño de forma directa, pero cuando el golpe viene de alguien cercano, el proceso se complica. Lo que más duele no es el hecho en sí, sino la ruptura de las expectativas, aclara la psicóloga y añade que es porque creíamos que podíamos confiar, y de pronto, no. “El cerebro interpreta esa traición como una amenaza y activa todos los mecanismos de defensa”.

Estudios en neurociencia muestran que el rencor activa las mismas zonas cerebrales asociadas al dolor físico y mantenerlo vivo produce una especie de adicción emocional: el resentimiento da una falsa sensación de control. “Creemos que aferrarnos al dolor nos protege de repetirlo, pero en realidad solo lo prolongamos”, añade Medialdea.

Cómo es el proceso del perdón

El proceso de perdonar no es rápido ni lineal y la experta advierte que no se trata de apretar un botón sino que es un proceso con curvas, pasos atrás y momentos de rabia. Medialdea lo resume en tres etapas y la primera pasa por reconocer la herida, sobre todo ante nosotros mismos, ya que, no podemos sanar lo que negamos, hay que nombrar el dolor y validarlo.

Luego toca liberar la emoción y para eso sugiere escribir, hablar, llorar, hacer terapia o practicar técnicas de liberación emocional porque, si no soltamos, el cuerpo acumula, mientras que por último llega la sanación, que va de la mano de tomar la decisión de avanzar, en la vida y en la relación.

“El perdón es una decisión consciente: eliges no seguir alimentando el resentimiento. Y eso no se hace una vez, sino todas las veces que el recuerdo vuelva”, aclara y para lograrlo, propone un ejercicio sencillo: escribir una carta que nunca se enviará. “No se trata de reconciliarse, sino de vaciar lo que duele. Cuando las palabras salen del cuerpo, el cuerpo deja de necesitarlas”, explica.