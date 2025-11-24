Daniel Scioli negó tensiones en el Gobierno tras la reorganización que impulsó Javier Milei

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes aseguró que trabajar con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, facilitará la articulación con otras áreas.

Hoy 11:18

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, negó que haya tensiones en el Gobierno tras la reorganización que impulsó Javier Milei en el área que gestiona.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Scioli reconoció que el área de Deportes pasará a estar bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, pero no dio precisiones sobre lo que pasará con Turismo y Ambiente.

"No me molestó que me sacaran Deportes, para nada. Yo trabajo con todas las áreas del Gobierno, más allá de una responsabilidad directa. Trabajo con Transporte, con bancos, con empresas", planteó.

En ese sentido, adelantó que trabajará en conjunto con Adorni: "Trabajar codo a codo con el jefe de Gabinete me facilita a que él me ayude en articulación con todas las áreas del Gobierno. Se están dando todas las condiciones para traer cada vez más eventos deportivos a la Argentina".

Ante los rumores de que el área de Turismo y Ambiente pueda pasar a estar a cargo de Diego Santilli, Scioli respondió: "Tengo una excelente relación con todos, incluso con el flamante ministerio del Interior".