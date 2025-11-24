El municipio realizará una jornada por el "Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer"

El encuentro será este jueves 27 en el CAMM Nº 6 de barrio El Rincón, con la participación de instituciones educativas, sanitarias y de seguridad para fortalecer el trabajo articulado en prevención y acompañamiento.

Hoy 11:15

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, informa que este jueves 27 a las 9 se realizará una jornada especial en el CAMM N°6 del barrio El Rincón, en el marco del "Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer", fecha que invita a reflexionar, prevenir y fortalecer redes de acompañamiento en la comunidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad contará con la participación de diversas instituciones que trabajan cotidianamente en la atención, prevención y acompañamiento de situaciones de violencia de género, entre ellas: Escuela Cecilia Grierson, Comisaría Comunitaria Nº 56, Escuela Secundaria San Ramón, Comisaría Comunitaria Nº 12 de la Mujer y la Familia, Alerta Banda, Dirección de Género, Oficina de Diversidad y la Asociación Haciendo Caminos.

Durante el encuentro se llevará adelante un conversatorio abierto, donde cada institución expondrá las herramientas, procedimientos y abordajes que implementa ante situaciones de violencia, con el fin de construir una mirada integral que fortalezca el trabajo articulado.

Posteriormente, se realizará una estrategia en red, generando un espacio de coordinación interdisciplinaria para optimizar las respuestas de acompañamiento, prevención y protección a mujeres y familias en situación de vulnerabilidad.

Además, estará presente la obstetra Nerea Ledesma, quien brindará atención y orientación específica a quienes lo requieran.

El secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, afirmó: “Cada espacio de diálogo y formación es fundamental para construir una comunidad más segura. La prevención de la violencia contra las mujeres no es solo una fecha, es un compromiso diario que asumimos como Estado municipal y que fortalecemos trabajando junto a las instituciones del territorio”.

Estas acciones se desarrollan en el marco de las políticas impulsadas por el intendente Roger Elías Nediani, que promueven una salud pública cercana, preventiva y profundamente comprometida con el bienestar y los derechos de cada vecina y vecino de la ciudad.