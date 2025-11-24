Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 NOV 2025 | 28º
X
Locales

El Programa “Gestión social en tu barrio” llegará al barrio Sarmiento con múltiples beneficios

Los interesados en realizar algún trámite deben presentar su DNI y un correo electrónico.

Hoy 11:22

El municipio de La Banda, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, acercará a los vecinos del barrio Sarmiento diferentes servicios que brinda la comuna, en el marco del Programa “Gestión social en tu barrio”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Esta actividad se realizará el día jueves 27 de noviembre, a las 10, en la intersección de las calles Pedro León Gallo y Elordi. Los interesados en realizar algún trámite deben presentar su DNI y un correo electrónico.

En la oportunidad, los vecinos podrán generar la Libreta AUH, solicitar Actas de Nacimiento, realizar seguimiento de expedientes, generar un CUIL y trámite para la garrafa social. El personal municipal brindará asesoría sobre cada uno de los trámites.

De este modo, gracias a las políticas públicas impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, los vecinos podrán acceder fácilmente a trámites online y servicios que brinda el municipio, todo de forma gratuita.

TEMAS Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Videos: conocido delincuente en el barrio Autonomía irrumpió en dos casas y robó diversos elementos
  2. 2. En un final electrizante, Racing le dio otro duro golpe a River y sacó boleto a cuartos
  3. 3. Cuándo se disputará el choque entre Central Córdoba y Estudiantes por los cuartos de final del Clausura
  4. 4. Barracas Central festejó ante Riestra en el alargue y está en cuartos de final
  5. 5. Grave agresión al árbitro Nicolás Carrillo durante Tiro Federal vs. Olímpico: fuerte comunicado de la Federación Santiagueña
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT