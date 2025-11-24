El Programa “Gestión social en tu barrio” llegará al barrio Sarmiento con múltiples beneficios

Los interesados en realizar algún trámite deben presentar su DNI y un correo electrónico.

El municipio de La Banda, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, acercará a los vecinos del barrio Sarmiento diferentes servicios que brinda la comuna, en el marco del Programa “Gestión social en tu barrio”.

Esta actividad se realizará el día jueves 27 de noviembre, a las 10, en la intersección de las calles Pedro León Gallo y Elordi. Los interesados en realizar algún trámite deben presentar su DNI y un correo electrónico.

En la oportunidad, los vecinos podrán generar la Libreta AUH, solicitar Actas de Nacimiento, realizar seguimiento de expedientes, generar un CUIL y trámite para la garrafa social. El personal municipal brindará asesoría sobre cada uno de los trámites.

De este modo, gracias a las políticas públicas impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, los vecinos podrán acceder fácilmente a trámites online y servicios que brinda el municipio, todo de forma gratuita.