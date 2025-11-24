¿Vuelve Wolverine? La pieza que podría cambiar Vengadores: Doomsday

El actor dejó abierta la posibilidad de volver como Wolverine y alimentó rumores sobre su participación en Vengadores: Doomsday, mientras Marvel mantiene silencio sobre nuevos fichajes en plena expansión multiversal.

Hoy 11:24

La posibilidad de que Hugh Jackman retome el papel de Wolverine en Vengadores: Doomsday (2026) volvió a cobrar fuerza tras recientes declaraciones del actor. En The Graham Norton Show, Jackman respondió con un “maybe” cuando le consultaron sobre un posible regreso al MCU, señalando además que ya no desea decir “nunca” respecto a su icónico personaje.

Marvel Studios confirmó hace unos meses el extenso elenco de Doomsday, compuesto por 27 actores y con presencia de personajes de distintas líneas temporales. Aunque no anunció oficialmente la participación de Jackman, la compañía sí reconoció haber mantenido conversaciones con él y con Ryan Reynolds, lo que alimentó las especulaciones en plena etapa multiversal.

Los rumores sobre el futuro del mutante incluyen desde una aparición puntual en Doomsday hasta un rol destacado en Secret Wars (2027) o incluso en un eventual reboot de los X-Men. El principal desafío sería encontrarle un lugar relevante en una película ya repleta de equipos, tramas y personajes.

Por ahora, todo sigue en terreno de conjeturas. Vengadores: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, mientras que Vengadores: Secret Wars lo hará un año después. Hasta entonces, el posible regreso de Jackman seguirá siendo una de las incógnitas más comentadas del MCU.