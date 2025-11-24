Ingresar
La Secretaría de Salud dictó una capacitación para estudiantes de Educación para la Salud de la UNSE

En el encuentro se compartieron experiencias de campo, líneas de acción municipal y estrategias de articulación interinstitucional que permiten fortalecer la formación profesional.

Hoy 11:27

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, participó de una nueva instancia formativa destinada a estudiantes de la Licenciatura en Educación para la Salud de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud (UNSE), en el marco de la asignatura Prácticas Integrales de Educación para la Salud.

La capacitación estuvo a cargo del equipo de la Oficina de Políticas Sanitarias, integrado por Luciana Villalba, Anahí del Castillo, Daiana Galván, Viviana Analía Santillán y Melanea Pérez, quienes abordaron el funcionamiento de los programas de salud como parte de las políticas públicas y su aplicación concreta en el territorio.

Durante el encuentro, se compartieron experiencias de campo, líneas de acción municipal y estrategias de articulación interinstitucional que permiten fortalecer la formación profesional desde una perspectiva integral, comunitaria y orientada a la prevención.

En este sentido, el secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, señaló: “Es fundamental acompañar la formación de las nuevas generaciones. Cuando la universidad y el municipio trabajan juntos, los estudiantes acceden a una mirada real del sistema de salud y a herramientas concretas para intervenir en la comunidad. Celebramos esta articulación continua que fortalece tanto a los equipos como a la salud pública”.

Por su parte, la responsable de la Oficina de Políticas Sanitarias, Luciana Villalba, destacó:

“Este espacio es el resultado de un año más de trabajo articulado con la Facultad de Humanidades. Siempre vamos a tener las puertas abiertas para que los futuros profesionales puedan conocer de cerca la realidad sanitaria, formarse en territorio y aprender cómo llevar a la práctica lo aprendido antes de salir al ámbito laboral”.

Estas acciones se desarrollan en el marco de las políticas impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a promover una formación profesional con perspectiva comunitaria, fortalecer las capacidades del sistema de salud y consolidar vínculos entre instituciones educativas y organismos públicos.

