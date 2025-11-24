Buscan a un caniche blanco perdido en barrio Villa del Carmen

El perrito responde al nombre de Rocko y su familia pide la colaboración de los vecinos para encontrarlo lo más antes posible.
Un perrito caniche color blanco, identificado por tener la cola cortada como se aprecia en su fotografía, se perdió en el barrio Villa del Cármen (Sector 738).
Responde al nombre Rocko y es muy querido por su familia, que lo busca intensamente.
Se solicita a quienes puedan haberlo visto o lo hayan retenido que se comuniquen al 3854-853992.
Cualquier información es de gran ayuda.