Buscan a un caniche blanco perdido en barrio Villa del Carmen

El perrito responde al nombre de Rocko y su familia pide la colaboración de los vecinos para encontrarlo lo más antes posible.

Hoy 11:58

Un perrito caniche color blanco, identificado por tener la cola cortada como se aprecia en su fotografía, se perdió en el barrio Villa del Cármen (Sector 738).

Responde al nombre Rocko y es muy querido por su familia, que lo busca intensamente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se solicita a quienes puedan haberlo visto o lo hayan retenido que se comuniquen al 3854-853992.

Cualquier información es de gran ayuda.