Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 NOV 2025 | 28º
X
Mascotas

Buscan a un caniche blanco perdido en barrio Villa del Carmen

El perrito responde al nombre de Rocko y su familia pide la colaboración de los vecinos para encontrarlo lo más antes posible.

Hoy 11:58

Un perrito caniche color blanco, identificado por tener la cola cortada como se aprecia en su fotografía, se perdió en el barrio Villa del Cármen (Sector 738).
Responde al nombre Rocko y es muy querido por su familia, que lo busca intensamente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se solicita a quienes puedan haberlo visto o lo hayan retenido que se comuniquen al 3854-853992.
Cualquier información es de gran ayuda.

TEMAS Mascotas perdidas

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Videos: conocido delincuente en el barrio Autonomía irrumpió en dos casas y robó diversos elementos
  2. 2. En un final electrizante, Racing le dio otro duro golpe a River y sacó boleto a cuartos
  3. 3. Cuándo se disputará el choque entre Central Córdoba y Estudiantes por los cuartos de final del Clausura
  4. 4. Barracas Central festejó ante Riestra en el alargue y está en cuartos de final
  5. 5. Grave agresión al árbitro Nicolás Carrillo durante Tiro Federal vs. Olímpico: fuerte comunicado de la Federación Santiagueña
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT