Tomar decisiones puede ser un desafío: qué dice la psicología

Dudar ante decisiones importantes es habitual, pero a muchas personas también les cuesta resolver elecciones pequeñas del día a día, como qué comer, qué ponerse o qué plan hacer. Aunque suele minimizarse, la dificultad para decidir puede estar relacionada con la manera en que procesamos la incertidumbre, la autoexigencia, la percepción de riesgo y la necesidad de control, según explican diversos especialistas en psicología cognitiva y emocional.

Según la psicóloga clínica Melanie Greenberg, especialista en estrés y toma de decisiones, muchas personas atraviesan lo que se conoce como parálisis por análisis. “Cuando sentimos que una decisión dice algo sobre quiénes somos o sobre nuestro valor personal, empezamos a temer equivocarnos, lo que aumenta la indecisión”, explica en Psychology Today. Este bloqueo puede aparecer incluso frente a elecciones simples, si la persona asocia decidir con cometer un error o perder algo valioso.

A nivel emocional, la dificultad para decidir puede estar asociada a la ansiedad, la sobrecarga mental, la baja autoestima o el miedo a las consecuencias. La psicóloga australiana Dr. Rebecca Ray señala que “las personas indecisas suelen sentirse responsables por anticipado de todos los posibles resultados, incluso de aquellos que no pueden controlar”, lo que genera agotamiento emocional. Esa presión interna produce un círculo vicioso: cuanto más se piensa, más difícil parece la elección.

También suele haber un componente asociado al perfeccionismo. Estudios publicados en la Journal of Behavioral Decision Making muestran que las personas con una tendencia perfeccionista experimentan más indecisión porque buscan la opción “correcta”, aun cuando no existe una respuesta perfecta. Esto hace que decisiones simples se vuelvan estresantes.

Miedo a equivocarse: se teme que una mala decisión afecte la vida o la imagen personal.

se teme que una mala decisión afecte la vida o la imagen personal. Ansiedad anticipatoria: la persona imagina todos los resultados posibles y se abruma.

la persona imagina todos los resultados posibles y se abruma. Perfeccionismo: se busca la opción ideal, lo que prolonga el proceso.

se busca la opción ideal, lo que prolonga el proceso. Sobrecarga cognitiva: muchas decisiones acumuladas saturan la mente.

muchas decisiones acumuladas saturan la mente. Baja confianza personal: la persona duda de su propio criterio o experiencia.

la persona duda de su propio criterio o experiencia. Experiencias pasadas negativas: decisiones previas que dieron un mal resultado pueden influir en el presente.

En definitiva, que te cueste tomar decisiones no implica inseguridad permanente ni falta de carácter. Puede ser una forma de autodefensa emocional, una consecuencia del estrés o simplemente un rasgo de personalidad. La clave está en entender qué dispara esa dificultad y cómo se manifiesta en la vida cotidiana.

Para muchas personas, decidir no se vive como un acto simple, sino como un proceso cargado de reflexión y preocupación. La psicóloga clínica Dr. Ellen Hendriksen, autora de How to Be Yourself, explica que “cuando decidir se siente peligroso, incluso si no lo es, el cuerpo reacciona con la misma ansiedad que ante una amenaza real”. Esto hace que la elección se perciba como algo de alto riesgo, aunque sea cotidiana.

Desde la psicología, se entiende que esta dificultad no siempre indica un problema emocional profundo. A veces, solo expresa una forma particular de enfrentar el mundo: quienes tardan más en decidir suelen ser reflexivos, analíticos y sensibles a las consecuencias. Sin embargo, cuando la indecisión genera malestar, afecta el día a día o retrasa proyectos importantes, puede ser útil trabajar en estrategias de regulación emocional, límites y confianza personal.

Aunque la capacidad de decidir esté asociada con seguridad y rapidez, cada persona procesa la información de manera distinta. Por eso, es válido tomar decisiones a un ritmo más lento, pedir tiempo o preferir evaluar opciones con calma. Lo importante es que el proceso no se convierta en una fuente de angustia constante.