Emoción y alegría: la comunidad de la parroquia Cristo Rey honró a su Patrono

Bajo el lema "Con Cristo Rey caminamos la esperanza", los fieles desplegaron una extensa agenda de actividades.

Con profunda emoción y gran alegría, la comunidad católica de la parroquia Cristo Rey de La Banda tuvo un doble festejo, ya que se conmemoraron los 100 de la institución de la Solemnidad de Cristo Rey del Universo; además, los 68 años de vida de esta parroquia que lleva su nombre.

En ese contexto, bajo el lema "Con Cristo Rey caminamos la esperanza", los fieles desplegaron una serie de actividades durante el último mes, que incluyó visitas a colegios, celebraciones eucarísticas en distintos barrios; visitas a las personas privadas de su libertad; misa en el Centro Integral de Salud (CIS) Banda, en donde se rezó especialmente por los niños que nacieron prematuramente; entre otras acciones que tuvieron como eje central el llevar el mensaje de Jesús, "el que nunca defrauda y el que nos brinda la Esperanza de una vida mejor".

En la previa de este festejo importante, con el que la Iglesia culmina el Tiempo Ordinario, en la pequeña comunidad de Santa Rita, se desarrolló la Eucaristía que estuvo presidida por el sacerdote Vicente Avellaneda.

En su reflexión el presbítero indicó, "qué gesto tan grande hizo el Señor que entregó su vida en la cruz; Él nos mostró su inmenso amor por cada uno de nosotros. Entregó su vida para darnos una nueva vida de resucitado".

"La pregunta sería quién es nuestro Rey o tenemos algunos ídolos a quienes seguimos. Él es nuestro único rey que reine en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra comunidad. Nos deberíamos preguntar si el Señor reina en nuestras vidas", señaló. Luego, la comunidad compartió una cena, y también disfrutó de un espectáculo.

La misa central fue presidida por el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago del Estero, monseñor Enrique Martínez Ossola.