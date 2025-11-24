Estados Unidos designó al Cártel de los Soles como grupo terrorista y a Nicolás Maduro como su líder

La administración Trump activó una designación que habilita nuevas sanciones y eventuales acciones militares en Venezuela. Washington acusa al chavismo de convertir al Estado en una estructura narco-terrorista.

Hoy 12:25

En un nuevo capítulo de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, el gobierno de Donald Trump formalizó la inclusión del Cártel de los Soles en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE).

En el anuncio, Washington identificó al presidente Nicolás Maduro y a altos funcionarios del chavismo como los jefes de la estructura criminal.

El Departamento de Estado aseguró que “corrompieron el ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial”, y que la trama del Cártel de los Soles se articula con grupos como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

Escalada diplomática: Washington endurece su postura contra el chavismo

La designación, que comenzó a regir este lunes, habilita nuevas sanciones legales y financieras, además de herramientas para bloquear fondos y recursos vinculados al narcoterrorismo. Según la administración Trump, la medida busca frenar la violencia y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa.

Con esta clasificación, Washington también queda facultado para llevar adelante acciones militares contra objetivos vinculados al crimen organizado dentro del territorio venezolano.

Consecuencias inmediatas: vuelos suspendidos y temor por un escenario inestable

En paralelo, al menos seis compañías aéreas suspendieron o reprogramaron vuelos hacia Caracas, en un contexto marcado por rumores sobre diplomáticos que estarían abandonando la capital venezolana. La Administración Federal de Aviación (FAA) alertó sobre una situación “potencialmente peligrosa” en la zona.

Aunque los alcances operativos aún no fueron explicitados, se especula con que Estados Unidos pueda extender sus acciones —como las operaciones contra narcolanchas que ya provocaron 21 hundimientos— hacia blancos terrestres, entre ellos pistas clandestinas, campamentos guerrilleros o enclaves vinculados al contrabando minero.