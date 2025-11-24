Makintach seguirá en libertad: rechazaron la solicitud de detención

Dalma y Gianinna habían pedido la medida, pero el tribunal la consideró improcedente y negó además la nulidad del juicio.

El Juzgado de Garantías N°4 de San Isidro rechazó el pedido de detención de la exjueza Julieta Makintach que había sido solicitado por Dalma y Gianinna Maradona.

En el fallo firmado por el juez Esteban Eduardo Rossignoli, también se rechazó la solicitud que hizo la exmagistrada sobre la nulidad del proceso.

Además, le impuso a Makintach la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con los testigos del jury en el que se resolvió su destitución como jueza.

Makintach fue destituida el martes por haber filmado un documental clandestino sobre la muerte de Diego Armando Maradona en medio del juicio.

Los abogados de las hijas del Diez, Fernando Burlando y Fabián Amendola, habían realizado una presentación ante el Juzgado de Garantías donde se tramita la causa penal, y acusaron a la exfuncionaria judicial de “perturbar testigos, intimidar y manipular pruebas” en la investigación que busca esclarecer las circunstancias del fallecimiento del ídolo.

En el escrito, los abogados habían remarcado que la conducta de Makintach configuraba “riesgos procesales extremos” y que su accionar ponía en peligro la reconstrucción de los hechos y los derechos de las víctimas.

Por su parte, según la presentación judicial, Makintach habría desplegado un “patrón inequívoco y reiterado” de hostigamiento a testigos clave de la causa. Entre los episodios señalados, mencionaron mensajes intimidatorios enviados a la policía Malen Tattí Romero tras su declaración y un intento de influir en el testimonio de la médica María Eva Soledad Pereyra.

También incluyeron un cruce que tuvo con una periodista durante el jury de enjuiciamiento, quien declaró en su contra. Aseguran que, cuando salió de la sala de audiencias, en los pasillos del anexo del Senado bonaerense, se acercó enojada y la increpó.

Pese a los reclamos de las hijas de Maradona, el Juzgado de Garantías N°4 de San Isidro no hizo lugar al pedido de detención.

Además, Rodolfo Baqué, uno de los abogados que impulsó el jury contra Makintach, también se había negado al pedido de detención, ya que no le parecía pertinente.