El conmovedor mensaje de Messi tras la muerte de un histórico referente de la Selección

El capitán argentino despidió con profundo cariño a Omar Souto, gerente de Selecciones Nacionales de AFA.

Hoy 00:06

El fútbol argentino atraviesa horas de tristeza tras el fallecimiento de Omar Souto, emblemático gerente de Selecciones Nacionales y figura clave dentro del predio de Ezeiza durante más de tres décadas. A los 73 años, “Papúa”, como lo llamaban todos, dejó un legado imborrable tanto en lo profesional como en lo humano.

La AFA confirmó la noticia con un sentido comunicado, decretó tres días de duelo institucional y anunció que en todos los partidos de la fecha se realizará un minuto de silencio en su memoria.

El mensaje de Lionel Messi, el más conmovedor

Entre las múltiples muestras de afecto y dolor, el mensaje de Lionel Messi fue el que más impacto generó.

El capitán argentino, que mantenía un vínculo especial con Souto, lo despidió en redes sociales con palabras cargadas de emoción:

“Siempre estuviste presente y fuiste la persona que abrió el camino para que la AFA se fijara en mí”, escribió Messi, recordando la importancia que tuvo Papúa en sus primeros pasos con la Selección.

Su publicación reflejó no solo gratitud, sino también el lazo afectivo que unía al rosarino con una de las figuras más queridas puertas adentro del predio.

Quién fue Omar Souto y por qué su figura marcó a generaciones

Omar Souto fue mucho más que un gerente administrativo: fue un sostén, un guía y un referente emocional para miles de jugadores que pasaron por la Selección argentina en las últimas tres décadas.

Dedicó casi 30 años a las Selecciones Nacionales.

a las Selecciones Nacionales. Construyó su camino desde las juveniles .

. Trabajó con diferentes entrenadores y generaciones de futbolistas.

Fue considerado por muchos como un “segundo padre” en momentos clave de la formación.

Su calidez, su compromiso leal y su capacidad para contener a los jóvenes lo convirtieron en una figura central dentro del día a día de Ezeiza.

El hito que lo unió para siempre a la historia grande

Uno de los momentos más emblemáticos de su carrera ocurrió en 2004, cuando fue pieza fundamental para asegurar la presencia de Lionel Messi en la Selección argentina.

Por pedido de Hugo Tocalli, Souto fue el primer empleado de AFA en contactar a la familia Messi para confirmar el compromiso del joven rosarino con la albiceleste, en medio de la presión de España para sumarlo a sus selecciones juveniles. Aquella gestión terminó siendo clave para el futuro del fútbol argentino.

Un legado que trascendió generaciones

Hasta sus últimos días, Souto siguió siendo un nexo imprescindible dentro del plantel, incluido el ciclo de la Scaloneta, manteniendo siempre la misma pasión y humanidad que lo caracterizaron.

La partida de Omar “Papúa” Souto deja un vacío enorme, pero también un legado que seguirá vivo en cada jugador que pasó por sus manos y en cada rincón del predio de Ezeiza. Una figura irreemplazable del fútbol argentino se despide, pero su huella permanecerá para siempre.