“Educar para incluir”: se realizó con éxito una nueva convivencia en Colonia Dora

La propuesta permitió desplegar actividades de concientización sobre la inclusión de personas con discapacidades.

Hoy 13:08

Organizada por estudiantes del Instituto de Formación Docente N° 15 de la Ciudad de Colonia Dora, se realizó con éxito la sexta Convivencia “Educar para Incluir” y se pintaron dos murales para concientizar a la sociedad sobre la inclusión y la no discriminación.

Durante estos últimos tres días, estudiantes del 3° y 4° año del profesorado en Psicología y el 2° año del Profesorado de Educación Especial del I.F.D N° 15 desarrollaron intensas actividades del proyecto “Educar para Incluir”.

La Convivencia se realizó en la Escuela N° 84 “Bartolomé Mitre” donde participaron toda su comunidad educativa y el Colegio Secundario “José de San Martín”.

La convivencia contó con los stands de divulgación de información sobre discapacidad Neuromotoras, Trastornos del Aprendizaje, Síndrome de Down, Trastorno del Espectro Autista, Sordera e Hipoacusia, TDAH, Discapacidad Visual. A su vez, cada stand contenía actividades lúdicas y dinámicas para los niños que visitaban las muestras.

También, y como parte del proyecto, se pintaron dos murales colaborativos entre los estudiantes de los distintos niveles. El primero se concretó en las instalaciones de la Escuela N° 84 y el segundo en la plaza central San Martín de Colonia Dora.

