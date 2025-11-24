Feriado y calor, una combinación que se hizo sentir en el “movimiento” de la Madre de Ciudades

La Capital de Santiago del Estero amaneció casi desierta este lunes, en pleno feriado nacional por el Día de la Soberanía.

Hoy 13:19

Con un fin de semana extra largo, que se extendió desde el viernes 21 hasta este lunes, las calles del microcentro capitalino ofrecieron una postal poco común: veredas vacías, comercios cerrados y apenas unos pocos transeúntes de paso o familias disfrutando del aire libre.

Diario Panorama recorrió la zona céntrica y los espacios públicos, donde el silencio y la baja circulación fueron protagonistas. La mayoría de los locales permanecieron con las persianas bajas y el movimiento fue mínimo incluso en las arterias comerciales más concurridas.

¿Por qué es feriado este lunes 24?

El feriado se trasladó al lunes ya que el 20 de noviembre cayó jueves, y la normativa establece que los feriados trasladables pasen al lunes siguiente. A esto se sumó el viernes como día no laborable con fines turísticos, permitiendo un descanso de cuatro días para quienes recibieron asueto en sus trabajos.

La fecha conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado (1845), un hito histórico en el que las fuerzas argentinas resistieron la invasión anglo-francesa para proteger la soberanía del país.