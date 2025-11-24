“Volver a jugar”: el llamado de un psicólogo frente al exceso de pantallas en la infancia

En diálogo con Víctor Gauna, para Noticiero 7, el psicólogo Damián Supply analizó cómo impacta la tecnología en la vida de niños y niñas y qué pueden hacer las familias para acompañar de manera saludable.

Hoy 14:42

El periodista Víctor Gauna, de Noticiero 7, entrevistó al psicólogo Damián Supply para abordar un tema que atraviesa a todas las familias: la crianza digital y el uso creciente de pantallas en la infancia. Según el especialista, los niños “resuelven muchas cosas a través de los dispositivos”, desde el juego hasta los momentos de ocio, y eso explica por qué la tecnología gana terreno frente a las actividades al aire libre o el intercambio con otros pares.

Supply señaló que los dispositivos ofrecen estímulos muy atractivos, lo que hace que “el juego físico termine perdiendo fuerza”. Sin embargo, advirtió que esta situación debe ser una invitación para que los adultos reflexionen sobre los espacios y oportunidades que brindan en la vida cotidiana.

El psicólogo también remarcó que la vorágine diaria empuja a muchos padres y madres a recurrir a las pantallas para suplir momentos de calidad. “La tecnología no es mala en sí misma —aclaró—, pero su uso debe estar acompañado y regulado”. La gran diferencia respecto a generaciones anteriores, explicó, es que hoy los contenidos están diseñados específicamente para retener la atención del usuario, incluso de los más pequeños.

Supply profundizó en el rol del algoritmo, que ofrece contenido constante y personalizado, lo que en los niños —cuyo cerebro aún está en desarrollo— puede influir directamente en el pensamiento, el lenguaje y el movimiento. “Los juegos digitales están pensados para que el chico permanezca más tiempo. No fomentan la creatividad ni el ingenio como ocurre en el juego corporal o simbólico”, afirmó.

Al ser consultado sobre qué pueden hacer las familias para revertir la desconexión que genera el uso excesivo de pantallas, Supply fue contundente: “Jugar”. Para el profesional, el tiempo compartido cara a cara sigue siendo el recurso más valioso. “Los adultos también debemos corrernos de los distractores. Predicar con el ejemplo es clave, porque ellos nos miran”, dijo.

Recordó además la importancia de actividades tradicionales como los juegos de mesa o la lectura en familia. “El libro, la narración, la metáfora… todo eso construye mundos simbólicos y enriquece el pensamiento”, destacó. Y remarcó que lo digital puede ser un complemento útil, siempre que sea una herramienta y no un fin.

Supply concluyó que el desafío actual no es eliminar las pantallas, sino acompañar, equilibrar y recuperar los espacios que fortalecen el vínculo y el desarrollo integral de los chicos.