VIDEO: así fue la agresión que sufrió el árbitro Nicolás Carrillo en Tiro Federal vs. Olímpico

El juez fue víctima de un cobarde ataque en el partido válido por el Torneo Pre Federal de Básquet.

Hoy 14:47

Un nuevo episodio de violencia volvió a manchar el básquet santiagueño. El árbitro Nicolás Carrillo fue víctima de una cobarde agresión durante el partido entre Tiro Federal y Olímpico, correspondiente a las semifinales del Torneo Pre Federal, y debió ser trasladado en ambulancia tras recibir el impacto de un proyectil.

Lo que debía ser una jornada puramente deportiva terminó de la peor manera. En el último cuarto, desde afuera de la cancha de Tiro Federal comenzaron a caer objetos hacia el rectángulo de juego.

Aunque la situación parecía controlada, uno de los proyectiles arrojados impactó de lleno en la cabeza de Carrillo, provocándole un fuerte golpe y un sangrado inmediato.

El árbitro recibió asistencia médica en el lugar, pero la herida ameritó un traslado inmediato. Carrillo fue llevado en ambulancia a un centro de asistencia, donde quedó bajo observación, generando preocupación en todo el ambiente del básquet local. Horas después, se filtró el video de la grave agresión.