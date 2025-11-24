El Tribunal de Disciplina de la AFA abrió un expediente contra Estudiantes por el desplante a Rosario Central

El club de La Plata tiene 48 horas para justificar el accionar del equipo en la previa del partido.

El Tribunal de Disciplina de la AFA abrió un expediente formal contra Estudiantes de La Plata luego de que sus jugadores realizaran un pasillo de espaldas al plantel de Rosario Central, en protesta por el reciente título otorgado al conjunto rosarino.

El gesto, ocurrido este domingo, generó un fuerte revuelo institucional y marcó un antecedente inédito en el fútbol argentino.

Según el documento publicado en el Boletín Oficial, la AFA otorgó al club platense un plazo de 48 horas para presentar un descargo que justifique la actitud del plantel. El Tribunal también citó uno por uno a todos los jugadores involucrados para que aclaren si recibieron instrucciones para llevar adelante la protesta.

El caso genera especial interés porque no existe un antecedente similar en el país, y porque se da en medio de un notorio enfrentamiento político entre la conducción de AFA y Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes. En ese contexto, no se descarta un eventual castigo, como ya ocurrió años atrás con Andrés Fassi, dirigente de Talleres.

Qué dice el comunicado oficial

En el escrito, el Tribunal recordó que las actuaciones se iniciaron de oficio por incumplir el “protocolo de homenaje” establecido en resoluciones previas de la Asociación. Entre los puntos más importantes, se destaca:

Se concede vista al club, a su Comisión Directiva , al presidente y al capitán Santiago Núñez , para que tomen conocimiento y elaboren su defensa.

, al presidente y al capitán , para que tomen conocimiento y elaboren su defensa. Se cita a los jugadores Muslera Micol, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farías Facundo, González Pirez Leandro Martín, Arzamendia Santiago, Cetre Angulo Edwin, Piovi Lucas, Medina Cristian, Amondarain Mikel , además de Leandro González Pirez y Lucas Alario , para que expliquen si recibieron indicaciones para realizar el gesto.

, además de y , para que expliquen si recibieron indicaciones para realizar el gesto. Se aclara que la falta de presentación en tiempo y forma no frenará la resolución del Tribunal, que actuará con las constancias ya disponibles.



El gesto del plantel pincharrata, que buscó mostrar su desacuerdo con el título otorgado a Rosario Central días atrás, reavivó tensiones políticas que ya estaban latentes.

Mientras el club avanza en su descargo, en AFA preparan un fallo que podría sentar un precedente dentro de la disciplina deportiva local.

El expediente está en marcha y la decisión final podría conocerse en las próximas horas, en un clima cada vez más tenso entre la institución de calle Viamonte y la dirigencia de Estudiantes.