La 8ª Maratón Nocturna del Santiago Lawn Tenis Club palpita una edición récord en el Parque Aguirre

La competencia se llevará a cabo el próximo viernes 12 de diciembre.

Hoy 10:15

La tradicional Maratón Nocturna del Santiago Lawn Tenis Club, organizada por Huairacachay Carreras, llega a su 8° edición y se correrá el viernes 12 de diciembre en el histórico Parque Aguirre, con una expectativa creciente y un récord de inscriptos que anticipa una verdadera fiesta del atletismo santiagueño.

Distancias, inscripciones y premios

La competencia contará con dos modalidades:

5 kilómetros , participativa y competitiva.

, participativa y competitiva. 10 kilómetros, competitiva.

Habrá importantes premios en efectivo y trofeos para los ganadores de la clasificación general y para las 14 categorías, tanto en damas como en caballeros.

Las inscripciones se realizan a través de las redes sociales de Huairacachay Carreras (Facebook e Instagram), y también vía WhatsApp a los números 3854126087 y 3855092446. Además, la semana previa al evento habrá un espacio de inscripción presencial en la sede del Santiago Lawn Tenis Club, sitio donde también se entregarán las acreditaciones.

Los organizadores destacaron el acompañamiento de empresas santiagueñas, así como el apoyo logístico de la Municipalidad de la Capital, que colaborará con el ordenamiento del tránsito, y de la Policía de la Provincia, encargada de garantizar la seguridad durante el circuito nocturno.

La largada está programada para las 21.00, desde calle Urquiza, en el lateral del club. Ya confirmaron su presencia varios de los principales atletas de élite de Santiago del Estero y de provincias vecinas, por lo que se espera una competencia de alto nivel.

La organización anunció que todos los participantes recibirán medallas finisher, además de contar con hidratación, frutas, fotografía, DJ en vivo, sorteos y diversas actividades que transformarán la carrera en un evento deportivo y recreativo para toda la familia.

Atletas de escuelas, gimnasios y grupos de running de Capital, La Banda, el interior provincial y otras provincias ya confirmaron su presencia, reforzando el espíritu federal y comunitario de la maratón nocturna.

Con organización, seguridad, premios y una convocatoria masiva, la 8° edición de la Maratón Nocturna del Santiago Lawn Tenis Club se encamina a ser una de las más exitosas de los últimos años.