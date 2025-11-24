Messi igualó a Puskas en un ranking histórico y agrandó su legado en el fútbol

El capitán del Inter Miami volvió a brillar en la goleada como visitante ante Cincinnati, un resultado que metió a las Garzas en la final de la Conferencia Este de la MLS.

Hoy 15:28

Lionel Messi volvió a demostrar por qué es una leyenda viviente. El capitán del Inter Miami fue la figura absoluta en la goleada 4-0 ante Cincinnati, resultado que clasificó a las Garzas a la final de la Conferencia Este de la MLS. Con un gol y tres asistencias, el rosarino alcanzó las 404 asistencias oficiales en su carrera y igualó a Ferenc Puskas como el futbolista con más pases de gol registrados en la historia.

Números que agigantan su legado

A sus 38 años, Messi sigue rompiendo marcas. Según datos de Opta, acumula 896 goles en 1135 partidos profesionales y ya superó las 1300 asistencias entre partidos oficiales y no oficiales, una cifra simplemente inalcanzable para cualquier otro jugador de su era.

El presente del argentino en la postemporada es brillante: suma seis goles y tres asistencias en cuatro partidos, un nivel que alimenta un nuevo objetivo estadístico. De mantener este rendimiento, no sería descabellado que alcance la marca de 900 goles antes de que termine la temporada.

Inter Miami, a un paso de la gran final

El equipo de Gerardo Martino ya piensa en su próximo desafío: la final de Conferencia frente a New York City FC, que llegará impulsado por el gol decisivo del argentino Maximiliano Moralez en la serie ante Philadelphia Union, ganador del Supporters’ Shield como mejor equipo de la fase regular.

Cuándo vuelve a jugar el Inter Miami

El duelo por la final del Este se disputará en el Chase Stadium el sábado 29, donde el Inter Miami buscará un triunfo que lo deposite en la gran final de la MLS frente al campeón de la Conferencia Oeste.

Con Messi en este nivel, cualquier récord parece posible y el sueño de un nuevo título está más vivo que nunca.