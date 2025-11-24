Tragedia en Pozuelos: motociclista murió al estrellarse contra una garita

El accidente fue en el departamento Río Hondo la siesta de este lunes.

Hoy 17:56

Un fatal siniestro vial ocurrió este lunes por la tarde en la localidad de Pozuelos, departamento Río Hondo, donde un motociclista perdió la vida tras impactar violentamente contra una garita ubicada a la vera de la Ruta Provincial 93.

El hecho se registró alrededor de las 15:15, cuando, por causas que se tratan de establecer, el conductor de una motocicleta Honda XR 150 cc, color blanca, dominio A004ONY, colisionó contra una parada de colectivo y terminó derrumbándola por completo. El motociclista quedó atrapado e inconsciente bajo los escombros.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Comunitaria 58, junto a asistencia médica, procediéndose al traslado del herido hacia el Centro Integral de Salud Termas (CIS), donde el equipo profesional confirmó que ingresó sin signos vitales, presentando fractura de cráneo y otorragia, lesiones que resultaron fatales.

La víctima fue identificada como Adrián Alberto González, de 33 años, residente en la misma localidad de Pozuelos.

Trabajaron en la escena del siniestro peritos de la División Criminalística de la Departamental 6, por disposición del fiscal interviniente, con el fin de establecer la mecánica del impacto y determinar las causas del trágico accidente.