Atamisqui: buscan a un joven que cayó al Río Dulce mientras pescaba en la zona de Tasigasta

Aníbal Ledesma, de 24 años y oriundo de Tucumán, desapareció este lunes tras perder el equilibrio en el agua. La Fiscalía ordenó la intervención de GER y Criminalística.

Hoy 17:49

Un joven de 24 años es intensamente buscado en el Río Dulce, en la zona de Tasigasta, departamento Atamisqui, luego de que cayera al agua mientras pescaba y no lograra salir por sus propios medios. El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 15 horas, en la Bajada de Orfi Gallo.

Según el reporte policial, se recibió un llamado de emergencia alertando sobre la desaparición de un joven que había caído al río y llevaba más de 15 minutos sin ser encontrado. Ante la situación, personal de la Comisaría Comunitaria N°20, a cargo del Subinspector Hernán Cáceres, se dirigió de inmediato al lugar.

Allí entrevistaron a José Luis Leiva, de 45 años, y a Santiago Leiva, de 22, ambos oriundos de Tucumán. Los hombres relataron que habían llegado al río alrededor de las 9 de la mañana junto a su amigo Aníbal Ledesma, domiciliado en Sumampa, con la intención de pasar el día y pescar.

De acuerdo con su testimonio, cerca de las 15 horas Ledesma ingresó al agua para pescar, pero en un momento perdió el equilibrio y no logró salir, pese a intentar hacerlo por sus propios medios. Sus acompañantes y otras personas presentes intentaron auxiliarlo, pero no pudieron rescatarlo debido a la corriente.

Tras la confirmación del hecho, la Fiscalía de Turno, a cargo de la Dra. Pagani Fadel, fue informada de la situación. La magistrada ordenó la intervención de la División GER para iniciar las tareas de búsqueda y rastrillaje en el río, además de solicitar entrevistas a los testigos y a los amigos del desaparecido. También dispuso el trabajo de Criminalística en el lugar.

Las autoridades continúan con el operativo para dar con el paradero del joven desaparecido en las aguas del Río Dulce.