El nuevo posteo de Pablo Toviggino tras el pasillo de Estudiantes a Rosario Central

El Tesorero de la AFA volvió a expresarse en redes sociales y apuntó contra el Pincha por su actitud en el reconocimiento al Canalla.

Hoy 17:42

El conflicto entre Estudiantes de La Plata y la AFA sumó un nuevo capítulo tras el polémico “pasillo de espaldas” que el plantel pincharrata realizó el domingo ante Rosario Central, luego de que el club rosarino fuera reconocido como “Campeón de Liga 2025” en una reunión del Comité Ejecutivo.

La decisión, cuestionada públicamente sólo por Estudiantes, desató una fuerte escalada verbal entre Juan Sebastián Verón y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quien volvió a apuntar contra el presidente del Pincha con un enigmático mensaje.

Desde que se oficializó el título de Central el jueves, Verón expresó en redes sociales su desacuerdo, afirmando que “no se realizó ninguna votación” para aprobar la coronación. La respuesta de Toviggino no tardó en llegar: “Sir Sir Sir! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes”, escribió en X.

Más tarde, el directivo volvió a cargar contra el presidente albirrojo con otro posteo: “Que 2026 Te/Nos Espera!! Cuídate mucho Boina multicolor. Ahora a cumplir el Reglamento...”, acompañado del comunicado oficial que ordenaba la realización del pasillo de homenaje en la salida de los equipos.

Sin embargo, cuando llegó el momento protocolar, los jugadores de Estudiantes, que estaban de frente para recibir al campeón, se dieron vuelta de espaldas, en una imagen que recorrió el mundo y encendió aún más la polémica.

El lunes, Toviggino volvió a expresarse con otra frase enigmática: “‘Nemo auditur propriam turpitudinem allegans’. Fechado febrero de 2025. En fin…”, un aforismo jurídico que significa “nadie puede alegar su propia torpeza”.

El árbitro informó la irregularidad y el Tribunal de Disciplina actuó

Tras el partido, el árbitro Pablo Dóvalo confirmó que la acción será reportada: “La actitud de los jugadores de Estudiantes fue una decisión propia. Me dieron instrucciones claras sobre cómo debía realizarse el pasillo y no fue de esa manera. Lo informaré”, afirmó.

Horas después, el Tribunal de Disciplina de la AFA abrió un procedimiento formal e informó que el capitán Santiago Núñez y todos los jugadores titulares tendrán 48 horas para presentar su descargo por el presunto incumplimiento del protocolo oficial, establecido en el Boletín del 12 de febrero de 2025.

Ese documento indica expresamente que: “Quienes integren el pasillo deberán permanecer en su lugar, mirando a los jugadores que transitan, sin realizar movimientos o conductas que alteren el desarrollo normal del protocolo”.