Nico Paz volvió a marcar un gol para Como en la goleada ante Torino

El joven mediocampista de la Selección Argentina convirtió un tanto en la victoria por 5-1 en condición de visitante, por la fecha 12 de la Serie A de Italia.
Nico Paz atraviesa un gran presente en la Serie A y este domingo volvió a demostrarlo. El mediocampista argentino marcó uno de los goles en la contundente victoria del Como por 5-1 frente al Torino, en condición de visitante, por la fecha 12 del campeonato italiano.
El volante de la Selección Argentina no convertía desde el 19 de octubre, cuando anotó y asistió en el triunfo por 2-0 ante la Juventus. Su producción en este inicio de temporada resulta determinante:
Con solo 21 años, Paz se consolida como una de las piezas más desequilibrantes del equipo dirigido por Cesc Fàbregas, mostrando personalidad, precisión y una madurez cada vez más evidente en el fútbol europeo.
La goleada ante Torino le permitió al Como alcanzar los 21 puntos, ubicándose sexto en la tabla, dentro de los puestos de clasificación a la UEFA Conference League.
La campaña sorprende y entusiasma:
Con un funcionamiento sólido, un plantel ordenado y un Nico Paz cada vez más decisivo, el equipo lombardo se anima a pelear por objetivos impensados hace apenas unos meses.
La continuidad y el rendimiento del mediocampista no pasan desapercibidos en el cuerpo técnico de la Albiceleste. Paz suma minutos, goles y protagonismo, elementos clave para su crecimiento y para seguir ganando consideración en el ciclo de Lionel Scaloni.
El Como festeja, la Serie A lo mira y la Selección toma nota: Nico Paz está en pleno despegue.