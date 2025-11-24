Nico Paz volvió a marcar un gol para Como en la goleada ante Torino

El joven mediocampista de la Selección Argentina convirtió un tanto en la victoria por 5-1 en condición de visitante, por la fecha 12 de la Serie A de Italia.

Hoy 18:09

Nico Paz atraviesa un gran presente en la Serie A y este domingo volvió a demostrarlo. El mediocampista argentino marcó uno de los goles en la contundente victoria del Como por 5-1 frente al Torino, en condición de visitante, por la fecha 12 del campeonato italiano.

Un regreso al gol y números en alza

El volante de la Selección Argentina no convertía desde el 19 de octubre, cuando anotó y asistió en el triunfo por 2-0 ante la Juventus. Su producción en este inicio de temporada resulta determinante:

5 goles

4 asistencias

12 partidos disputados

Con solo 21 años, Paz se consolida como una de las piezas más desequilibrantes del equipo dirigido por Cesc Fàbregas, mostrando personalidad, precisión y una madurez cada vez más evidente en el fútbol europeo.

Un Como que sueña con Europa

La goleada ante Torino le permitió al Como alcanzar los 21 puntos, ubicándose sexto en la tabla, dentro de los puestos de clasificación a la UEFA Conference League.

La campaña sorprende y entusiasma:

Está a 3 puntos del Inter , que hoy ocupa zona de Europa League .

, que hoy ocupa zona de . Y a 6 unidades de la Roma, líder del campeonato con 27 puntos.

Con un funcionamiento sólido, un plantel ordenado y un Nico Paz cada vez más decisivo, el equipo lombardo se anima a pelear por objetivos impensados hace apenas unos meses.

Un presente que ilusiona a la Selección

La continuidad y el rendimiento del mediocampista no pasan desapercibidos en el cuerpo técnico de la Albiceleste. Paz suma minutos, goles y protagonismo, elementos clave para su crecimiento y para seguir ganando consideración en el ciclo de Lionel Scaloni.

El Como festeja, la Serie A lo mira y la Selección toma nota: Nico Paz está en pleno despegue.