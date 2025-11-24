Sachayoj vibró con un apasionante Torneo de Pádel: una dupla juvenil se coronó campeona en Suma 15

Belén Lizardo y Magui Leiva se llevaron el trofeo en la categoría. Hubo participantes de toda la zona.

Hoy 19:35

La localidad de Sachayoj fue escenario, durante el viernes, sábado y domingo, de un intenso Torneo de Pádel que convocó a jugadores de distintas categorías y reunió a un destacado marco de público. La competencia incluyó cuadros de Séptima, Octava y la exigente categoría Suma 15, donde anoche se definió la final más esperada.

En un cierre vibrante, la dupla integrada por Belén Lizardo y Magui Leiva se consagró campeona de Suma 15, convirtiéndose en la revelación del certamen. El triunfo tuvo un condimento especial: Belén, con tan solo 11 años, participó por primera vez de un torneo de esta categoría, a pesar de que la competencia era de carácter libre.

El desempeño de ambas jugadoras generó gran admiración entre los presentes y dejó en claro que el pádel sigue creciendo con fuerza en toda la región, impulsado por jóvenes talentos que ya comienzan a marcar su propio camino en el deporte.

En el caso de Belén Lizardo, la niña de 11 años, se desempeñó en una categoría libre por primera vez, logrando sorprender a más de uno por sus cualidades deportivas. Una vez finalizado el torneo, la pequeña agradeció a sus padres, Ramón Lizardo y Mirta Torres por el acompañamiento de siempre; también a sus profesores que logran sacar lo mejor de ella en la cancha.