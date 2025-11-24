Las acciones argentinas cayeron más de 2% en Wall Street y el riesgo país operó por debajo de los 640 puntos

En el comienzo de la semana, la mayoría de los papeles locales en Nueva York operaban en baja. Qué pasa con los bonos y el dólar.

Hoy 18:45

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York cayeron este lunes más de 2%, los bonos operaron en baja y el riesgo país se ubicó por debajo de los 640 puntos básicos.

La referencia externa se dio en un lunes feriado a nivel local, donde no había operaciones en el mercado financiero ni cambiario.

El único dólar que opera es el cripto, que se movía por debajo de los $1500 esta tarde.

En tanto, el dólar oficial quedó a $1450, tal como cerró el jueves, último día hábil, mientras el MEP se ubicó en $1460 y el CCL en $1530.

Las acciones argentinas que lideraron las caídas fueron Irsa (-3,1%); Globant (-1,9%); Ternium (-1,4%); Banco Macro (-1,3%) e YPF (-1,1%). Los bonos, por su parte, cayeron hasta 1,6%.

La semana pasada trascendió que el ministro de Economía, Luis Caputo, estaría conversando con bancos para obtener un préstamo, también conocido como repo, para cancelar los vencimientos por US$4300 millones que operan en enero de 2026.

Según reportó el diario The Wall Street Journal, la operación podría llegar a US$5000 millones, aunque el primer anuncio del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, había hablado de US$20.000 millones.

“No fueron bien recibidos los ‘headlines’ sobre cambios en la estrategia de financiamiento con bancos internacionales”, sostuvo el operador Gustavo Ber. Y agregó: “Los inversores esperan claridad respecto a los próximos pasos, sobre todo en un mundo donde los máximos van quedando atrás y va prevaleciendo una mayor cautela”.

A nivel local, el 21 de noviembre no operaron los mercados bursátiles, ni el dólar oficial, mayorista, ni el MEP por ser día no laborable con fines turísticos. El dólar blue tampoco muestra movimientos. Este lunes 24 tampoco hubo operaciones por el feriado del Día de la Soberanía Nacional.