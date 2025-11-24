Dos aprehendidos y secuestro de armas y carne porcina en Copo

El procedimiento lo hizo la policía en Pampa de los Guanacos.

Hoy 19:11

Personal de la Comisaría Comunitaria Nº 43 llevó adelante un operativo que terminó con la aprehensión de dos personas y el secuestro de armas de fuego, carne porcina faenada y una motocicleta vinculada a un hecho de abigeato.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La intervención se inició tras la denuncia de un productor rural de la zona, quien escuchó disparos en su propiedad durante la madrugada y constató la sustracción de un animal porcino.

A partir de la investigación, los efectivos identificaron a dos sospechosos. Estos se dirigieron al campo en cuestión en un moto vehículo y luego se apoderaron del animal en cuestión.

Luego con autorización judicial los efectivos se dirigieron a los domicilios de los acusados, procediendo al secuestro de carne porcina, una escopeta calibre 14, una motocicleta de 150 cc., bolsas con carne y una escopeta calibre 16.

Por orden del fiscal interviniente, ambos individuos fueron aprehendidos. Los elementos secuestrados serán sometidos a pericias.