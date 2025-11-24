Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 NOV 2025 | 28º
X
Policiales

Un incendio de pastizales generó alarma en la avenida Lugones

Las llamas avanzaron por una amplia zona del sector y obligó a la intervención de bomberos y la policía.

Hoy 19:26

Un foco de incendio en un sector de pastizales próximo a la estación de servicio YPF de avenida Lugones generó preocupación este lunes por la tarde entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las llamas avanzaron rápidamente debido a la sequedad del terreno, lo que obligó a una inmediata intervención de los bomberos.

Una dotación de Bomberos Voluntarios llegó al lugar y trabajó intensamente hasta lograr controlar y extinguir por completo los focos ígneos que se habían propagado a pocos metros de la estación de servicio.

Gracias a la rápida respuesta, se evitó que el fuego alcanzara instalaciones sensibles o viviendas cercanas.

TEMAS bomberos voluntarios

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Videos: conocido delincuente en el barrio Autonomía irrumpió en dos casas y robó diversos elementos
  2. 2. En un final electrizante, Racing le dio otro duro golpe a River y sacó boleto a cuartos
  3. 3. Cuándo se disputará el choque entre Central Córdoba y Estudiantes por los cuartos de final del Clausura
  4. 4. Barracas Central festejó ante Riestra en el alargue y está en cuartos de final
  5. 5. Grave agresión al árbitro Nicolás Carrillo durante Tiro Federal vs. Olímpico: fuerte comunicado de la Federación Santiagueña
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT