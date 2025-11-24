Un incendio de pastizales generó alarma en la avenida Lugones

Las llamas avanzaron por una amplia zona del sector y obligó a la intervención de bomberos y la policía.

Hoy 19:26

Un foco de incendio en un sector de pastizales próximo a la estación de servicio YPF de avenida Lugones generó preocupación este lunes por la tarde entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona.

Las llamas avanzaron rápidamente debido a la sequedad del terreno, lo que obligó a una inmediata intervención de los bomberos.

Una dotación de Bomberos Voluntarios llegó al lugar y trabajó intensamente hasta lograr controlar y extinguir por completo los focos ígneos que se habían propagado a pocos metros de la estación de servicio.

Gracias a la rápida respuesta, se evitó que el fuego alcanzara instalaciones sensibles o viviendas cercanas.