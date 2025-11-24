Tintas del Estero vuelve al Nodo Tecnológico con dos jornadas dedicadas al arte del tatuaje

El evento se realizará el 13 y 14 de diciembre y reunirá a artistas locales y de distintas provincias. Habrá tatuajes en vivo, seminarios, música y propuestas para toda la familia. La entrada será un alimento no perecedero.

Hoy 20:52

El evento Tintas del Estero será realidad una vez más en el Nodo Tecnológico, donde el 13 y 14 de diciembre se llevarán adelante dos jornadas dedicadas al mundo del tatuaje, abiertas para todo el público. En esta edición, la entrada consistirá en un alimento no perecedero, que será destinado a colaborar con quienes más lo necesitan.

En diálogo con Diario Panorama, el tatuador Matías Maldonado recordó que la iniciativa nació en 2019, con el objetivo de juntar a los artistas regionales y dar a conocer el trabajo de los tatuadores en Santiago del Estero. “Queríamos mostrar lo que se hacía acá, darle visibilidad al tatuaje santiagueño”, señaló.

Luego de una pausa, las ediciones se retomaron en 2023, convocando a artistas de todas las provincias y fortaleciendo el intercambio entre tatuadores santiagueños. Ya en 2024, el proyecto dio un salto mayor: “No solo estábamos promocionando artistas locales, sino que logramos darle un tinte nacional. Fue algo grande; contamos con tatuadores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Catamarca y, por supuesto, artistas locales, incluyendo muchos que están comenzando”, destacó Maldonado.

Tintas del Estero

El espíritu del evento va más allá de la exhibición. “La idea es abrir espacios de encuentro, que los artistas puedan compartir con colegas de otras provincias, intercambiar estilos y experiencias”, explicó. En esta edición habrá un jurado que elegirá a los mejores del evento, además de seminarios de tatuaje para quienes quieran aprender o perfeccionarse.

Tintas del Estero busca, además, acercar el tatuaje a la comunidad. “Queremos que la gente conozca este mundo, que sepan que es un arte para todos”, remarcó Maldonado.

Tintas del Estero

El evento se desarrollará de 10 a 22, ambos días, y contará con diversas propuestas: tatuajes en vivo, tatuajes temporales para los más chicos, música y actividades pensadas para que las familias y el público general puedan disfrutar de la experiencia.

De esta manera, Tintas del Estero reafirma su crecimiento y su lugar como uno de los espacios más importantes para el arte del tatuaje en la provincia.