Habló la oficial de policía suspendida por subir videos en TikTok: "Lo hice por necesidad"

Nicole, policía de la Ciudad, explicó que comenzó a vender contenido erótico durante una licencia médica porque su sueldo había sido reducido a la mitad. Asegura que actuó por necesidad económica y niega estar vinculada a una red de trata.

Hoy 21:23

Nicole, la oficial de la Policía de la Ciudad que fue suspendida tras la viralización de videos eróticos grabados con su uniforme, rompió el silencio y explicó los motivos que la llevaron a abrir cuentas de contenido para adultos. “Lo hice por necesidad”, afirmó en diálogo con Telefe Noticias.

La joven, de 25 años, sostuvo que es madre y sostiene económicamente a su familia. “Fue una manera de encontrar otra salida laboral. Soy mamá, tengo una hija y me hago cargo de mi familia”, expresó. Según relató, comenzó a vender contenido en octubre, mientras se encontraba cursando una licencia médica: “Cuando una persona está de licencia, te descuentan la mitad del sueldo. Son $600.000 y no alcanza para mucho”.

“Estoy en tratamiento psicológico y psiquiátrico”

Nicole contó que trabaja como policía desde hace tres años y medio y atraviesa un proceso de recuperación tras sufrir un grave hecho de violencia de género en junio, del cual responsabiliza a su expareja. “Estoy con tratamiento psicológico y psiquiátrico prolongado. Quedé con secuelas de epilepsia y tuve dos paros cardíacos a causa de esto”, detalló.

La oficial explicó que nunca imaginó que sus videos tendrían tanta repercusión: “No lo hice para que quede mal la institución, fue algo que no pensé que iba a ser tan viral”.

Acoso en redes y consecuencias administrativas

Luego del escándalo, Nicole aseguró que cuenta con el apoyo de su familia y amigos, aunque admitió que la exposición repentina le genera angustia: “Se me hace agobiante que tenga mucho acoso en las redes. Aumentó mucho la cantidad de gente que me sigue: de 60.000 seguidores en Instagram pasé a 120.000”.

También señaló que desconocía la prohibición sobre el uso del uniforme policial en ese tipo de contenidos. “Ya me notificaron del sumario administrativo. Ahora estoy en contacto con la Oficina de Transparencia y dispuesta a hacer lo que ellos me indiquen”, dijo.

Denuncia por trata y la defensa de la oficial

En las últimas horas, el abogado Rodrigo Tripolone presentó una denuncia en el Juzgado Federal de Tres de Febrero solicitando que se investigue el caso como trata de personas con fines de explotación sexual. La presentación sostiene que la policía suspendida sería parte central de un conjunto de cuentas que monetizarían contenido producido junto a otras mujeres.

Ante estas acusaciones, Nicole negó cualquier vínculo con una red: “Trabajo de manera particular. Colaboro con otras chicas que hacen contenido, pero no tenemos un proxeneta ni hay una red de trata detrás. Yo no le ofrecí a nadie entrar”.

“No quiero seguir siendo policía”

La joven reconoció que las disculpas públicas no suelen evitar sanciones severas en estos casos, pero aseguró que la continuidad en la fuerza ya no es una prioridad para ella. “Hoy en día no tengo intenciones de seguir siendo policía porque el sueldo no es acorde a los riesgos que corre un oficial ni a los beneficios que recibe”, expresó.

La investigación administrativa continúa mientras la Justicia Federal analiza la denuncia presentada.