Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 NOV 2025 | 28º
X
Locales

El Jardin de Infantes Municipal del barrio 8 de Abril fue destacado en la feria Nacional de Ciencia y Tecnología

Destacaron un proyecto que fomenta el cuidado del medio ambiente.

Hoy 21:30
jardin de infantes

El proyecto denominado “Q’UPA-APP: La app para un barrio más limpio”,  desarrollado en el Jardín de  Infantes de la Municipalidad de la Capital N°15 “María Isabel Rodríguez de Páez”, fue seleccionado como proyecto destacado en la feria Nacional de Ciencia y Tecnología, realizada en Tecnopolis en la Ciudad de Buenos Aires desde el 17 al 20 de noviembre.

Los alumnos de la sala de 5 años lograron desarrollar una aplicación móvil interactiva, con el doble objetivo de introducirlos al pensamiento computacional y fomentar el cuidado del medio ambiente en el barrio 8 de Abril, donde se encuentra inserto el jardín.

Su enfoque es prevenir la formación de basurales y promover hábitos de limpieza desde una edad temprana.  

Una característica central de este proyecto es la participación activa de los alumnos en el diseño de la aplicación.

La misma utiliza una conexión visualmente atractiva y mecánicas de juego sencillas, donde los niños aprenden a través de desafíos y misiones relacionados con la limpieza y el orden del barrio.

De esta manera, el pensamiento computacional se integra de forma lúdica mediante la resolución de problemas básicos: los niños deben secuenciar acciones para limpiar una zona del barrio, identificar patrones de desorden, y desarrollar algoritmos simples (paso a paso) para organizar los desechos.

La aplicación incluye elementos como arrastrar y soltar, rompecabezas y mini juegos que refuerzan estas habilidades.

El proyecto no solo recibió la distinción nacional, también fue seleccionado en la instancia provincial de la feria de las ciencias y además recibió un reconocimiento de la provincia de Corrientes.

TEMAS Medio ambiente

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Videos: conocido delincuente en el barrio Autonomía irrumpió en dos casas y robó diversos elementos
  2. 2. En un final electrizante, Racing le dio otro duro golpe a River y sacó boleto a cuartos
  3. 3. Cuándo se disputará el choque entre Central Córdoba y Estudiantes por los cuartos de final del Clausura
  4. 4. Barracas Central festejó ante Riestra en el alargue y está en cuartos de final
  5. 5. Grave agresión al árbitro Nicolás Carrillo durante Tiro Federal vs. Olímpico: fuerte comunicado de la Federación Santiagueña
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT