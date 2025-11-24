Atletas santiagueños completaron las duras pruebas del UTMB Bariloche

Un grupo de alumnos santiagueños participó en una de las competencias de trail running más exigentes del continente, enfrentando las distancias de 80 y 130 kilómetros con un rendimiento admirable.

24/11/2025

La pasión por el deporte y el espíritu de superación llevaron a un grupo de alumnos santiagueños hasta la Patagonia, donde participaron del UTMB Bariloche, uno de los eventos de trail running más prestigiosos y exigentes del continente. En un entorno natural imponente, los representantes de Santiago del Estero completaron con éxito las duras distancias de 80 km y 130 km, dejando en alto el nombre de la provincia.

El desafío no fue menor. Los corredores se enfrentaron a condiciones extremas, con clima cambiante, fuertes vientos patagónicos, senderos técnicos cubiertos de barro y piedra, y una altimetría acumulada que puso a prueba tanto la resistencia física como la fortaleza mental. Cada tramo del recorrido exigió concentración, estrategia y una voluntad inquebrantable.

A pesar de estas adversidades, los santiagueños demostraron disciplina, preparación y un espíritu competitivo ejemplar, completando sus recorridos con un desempeño que reflejó el crecimiento del trail running en la región. Su participación no solo enaltece al deporte provincial, sino que también inspira a nuevas generaciones de corredores a animarse a desafíos de gran magnitud.

En la distancia madre de 130 kilómetros, los representantes fueron Germán Llanos y Maximiliano Córdoba, quienes superaron una de las pruebas más duras del circuito internacional. En tanto, en la modalidad de 80 kilómetros, participaron Verónica Sarmiento, Mariel Figueroa, Hernán Curet y Matías Serrano, todos con un rendimiento destacado.

El UTMB Bariloche es considerado un evento internacional de primer nivel, con estándares de exigencia que lo ubican entre los más difíciles de Sudamérica. La presencia santiagueña en estas distancias ultras confirma el avance del trail en la provincia y el compromiso de sus atletas con la superación

Una verdadera demostración de valentía, esfuerzo y amor por la montaña, que deja una huella imborrable para el deporte de Santiago del Estero.