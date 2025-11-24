Desarrollo Social de la Capital invita a un taller de marketing para emprendedores

Dicho taller será dictado el 26 de noviembre, a las 16 horas, en la Casa de la Cultura del Bicentenario.

Hoy 22:32

La Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de la Ciudad de Santiago del Estero invitó a participar del taller gratuito “Marketing para Emprendedores”, que se realizará el miércoles 26 de noviembre a las 16 horas en la Casa de la Cultura del Bicentenario.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La iniciativa busca brindar herramientas concretas para potenciar proyectos y emprendimientos locales, fortaleciendo las capacidades de venta, comunicación y posicionamiento en entornos competitivos.

La capacitación estará a cargo de Lourdes Torres, community manager y especialista en emprendedurismo, además de directora en producción creativa, audiovisual y marketing digital.

Durante la jornada se abordarán tres ejes centrales: Mercado, en donde los participantes aprenderán a definir y comprender su público objetivo, identificar necesidades reales y analizar tendencias actuales para diseñar propuestas de valor más efectivas; Branding, se trabajará en la construcción de una identidad sólida de marca: cómo transmitir confianza, coherencia y personalidad a través del nombre, logo, mensaje y estilo comunicacional. Redes Digitales, en donde se brindarán estrategias prácticas para optimizar el uso de redes sociales, generar contenido atractivo, aumentar la visibilidad y lograr mayor interacción con potenciales clientes.



Las inscripciones son on line en las redes de la Dirección de Desarrollo Social. El taller está destinado a emprendedores de todos los rubros y no requiere conocimientos previos.