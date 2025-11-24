Caso Loan: se filtran audios atribuidos a la madre que mencionan que “lavaron el botín” y generan nuevas sospechas

Un audio publicado en las últimas horas vuelve a poner a María Noguera en el centro de la polémica por contradicciones en sus declaraciones.

24/11/2025

María Noguera, madre de Loan Peña —el niño desaparecido en Corrientes— vuelve a quedar bajo la lupa luego de que se difundiera un audio que podría sumar nuevas dudas sobre su accionar. El fragmento, revelado por el periodista Alejandro Pueblas, contiene una frase que generó fuerte repercusión: “lavaron el botín”.

La expresión, utilizada en un contexto aparentemente informal, encendió el debate público y abrió interrogantes sobre su significado y su eventual relación con la investigación. Si bien por ahora no existe una interpretación oficial, el registro se suma a una serie de elementos que mantienen a la mujer en el centro de la controversia.

Desde el inicio del caso, Noguera ha sido observada con atención por los investigadores y especialistas debido a las inconsistencias en sus declaraciones públicas y testimonios judiciales. Las versiones cambiantes sobre el momento de la desaparición del niño y las contradicciones frente a otros relatos alimentaron sospechas y expusieron zonas oscuras aún sin esclarecer.

El caso Loan continúa siendo uno de los episodios policiales más conmocionantes del país. Cada nuevo dato que sale a la luz —como este audio filtrado— reaviva la discusión pública, impacta en las líneas de investigación y mantiene a toda la sociedad en vilo ante un caso que aún no encuentra respuestas.