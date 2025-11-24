Tragedia en Brasil: un trabajador murió aplastado por una grúa mientras instalaban un árbol de Navidad

Un operario de 40 años falleció y otro resultó herido cuando la estructura de un árbol navideño gigante colapsó en una plaza de Manaos.

Hoy 23:07

La preparación de los festejos navideños en la ciudad brasileña de Manaos terminó en una tragedia este fin de semana, cuando una grúa que participaba en la instalación de un árbol gigante colapsó y aplastó a uno de los trabajadores. La víctima, identificada como Antonio Paulo Rodrigues de Souza, de 40 años, murió en el acto.

Otro operario, Henes Libório Ramos, de 47 años, sufrió una fractura en una pierna y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro de salud. El impacto del accidente generó conmoción inmediata entre los presentes y en toda la ciudad.

El episodio quedó registrado en videos que se viralizaron rápidamente. En las imágenes se observa el momento exacto en que la estructura cede y la grúa cae. También se ve al operador —Antonio Benjamín de Lima Cunha, de 57 años— vestido de Papá Noel y saltando dentro de la cabina segundos antes del derrumbe. El hombre había sido contratado únicamente por esa jornada porque estaba de baja laboral.

Tras el accidente, el operador fue detenido y quedó imputado por homicidio culposo y lesiones corporales, mientras continúa la investigación de las autoridades locales.

Las primeras conclusiones de la pericia

Los informes preliminares apuntaron a fallas graves en el procedimiento. Según la Secretaría de Cultura y Economía Creativa del Amazonas, aunque la empresa responsable había presentado la documentación requerida, se detectaron múltiples irregularidades técnicas:

* La grúa no contaba con un limitador de carga operativo.

* La maniobra se realizó sin un plan de izamiento aprobado por un ingeniero.

* El equipo no tenía inspecciones técnicas vigentes.

Estas fallas, sumadas a una mala distribución del peso durante la instalación, habrían sido determinantes en el colapso de la estructura.

El caso provocó un fuerte impacto en la ciudadanía y abrió un debate sobre las condiciones de seguridad en los trabajos vinculados a los preparativos navideños en Brasil, especialmente en actividades que implican el uso de maquinaria pesada.