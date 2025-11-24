Gallardo, tras la eliminación de River: “Es una situación incómoda y hay que hacerse cargo”

El entrenador del Millonario fue autocrítico de cara a un 2025 para el olvido.

24/11/2025

Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa luego de la dura eliminación de River en los octavos de final del Torneo Clausura, tras caer 3-2 ante Racing en el Cilindro. El entrenador se mostró autocrítico, visiblemente golpeado y aseguró que el final de temporada “es una consecuencia de lo que fue el último trimestre”.

“Se nos hizo muy difícil sostenernos como equipo”

Gallardo reconoció que el Millonario atraviesa un cierre de año muy lejos de lo esperado. “Se nos hizo muy difícil sostenernos como equipo. Me voy desilusionado por la diferencia entre el principio del año y este final”, declaró.

Con la derrota, River quedó afuera en la primera instancia eliminatoria y perdió una oportunidad clave para clasificarse a la Copa Libertadores 2026. Ahora el equipo depende de que Boca o Argentinos salgan campeones del Clausura para poder acceder a la fase previa del certamen continental.

Autocrítica y reestructuración inmediata

El entrenador, de 49 años, asumió su rol en este momento deportivo: “Seguramente he fallado y soy muy autocrítico. Soy responsable cuando las cosas no salen, pero también cuando salen”. Y agregó: “Es una situación incómoda y hay que hacerse cargo”.

Gallardo adelantó que desde este martes comenzará a trabajar en la reestructuración del plantel y en la pretemporada, aunque aclaró que primero se tomará algunos días para “reflexionar y revisar qué cambiar para que esto no termine así”.

El DT también explicó los ingresos de Matías Galarza Fonda y Juan Portillo, que entraron con River 2-1 arriba: “Son dos jugadores jóvenes y frescos que reemplazaron a dos experimentados que ya estaban pidiendo el cambio. No les atribuyo responsabilidad”.

“Este fue un año en el que fallamos”

Gallardo lamentó lo que significó la derrota ante Palmeiras por Copa Libertadores, un golpe que, según él, condicionó al plantel en el tramo final del 2025. “Nos faltó fuerza mental y futbolística después de ese partido. Las cabezas están demasiado cargadas y hace que todo cueste más”.

Para cerrar, dejó una frase contundente: “Este fue un año en el que fallamos, y en lo que viene no debemos fallar.”