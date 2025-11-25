Maxi López recordó la noche en que conoció a Wanda Nara en un boliche: "Necesito omitir información”"

La expareja protagonizó un momento desopilante en el reality culinario al rememorar el nacimiento de su amor en un famoso boliche. Además, la indirecta que él le dedicó en forma de canción.

Hoy 01:34

Los recuerdos de Wanda Nara y Maxi López volvieron a tener un lugar central en MasterChef Celebrity (Telefe). Esta vez, la expareja recordó cómo fue su primer encuentro en 2007 y casi hablan más de la cuenta sobre la noche en cuestión.

Todo ocurrió a partir de la presencia de Ariel Pucheta, cantante de Ráfaga, quien fue al reality por un motivo muy especial: tuvo el rol de moderar un karaoke en el que participaron los concursantes mientras preparaban sus platos.

Apenas el artista vio a la conductora, se remontó a algunos eventos que compartieron. “Nos conocemos, íbamos a Sunset”, le dijo el intérprete de “Agüita” a Nara. Y, al escuchar la mención a un boliche que tuvo su auge hace casi dos décadas, López no pudo evitar reaccionar al grito de “¡saltó la ficha, saltó la ficha!”.

“A Wanda la conocí en Sunset. Me invitó a un desfile”, aclaró el exfutbolista dando a entender que no le convenía entrar en detalles. Por su parte, la conductora se escondió detrás del decorado para tratar de evitar el tema.

Entre risas, López reconoció que estaba “todas las noches” en la disco y, con picardía, mientras su expareja lo desafiaba a que cuente cómo eran esas salidas, remató: “Necesito omitir información. Estoy salvando el pellejo”.