El tiempo para este martes 25 de noviembre en Santiago del Estero: intenso calor con 38ºC de máxima

Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y vientos moderados de direcciones variables donde las altas temperaturas dirán presentes nuevamente.

Hoy 07:55

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes en Santiago del Estero una mañana con cielo algo nublado y vientos moderados del sector norte.

Hacia la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos rotando al noreste y una temperatura máxima que tocaría los 38ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el miércoles el calor continuaría siendo intenso con un pico de 38ºC de temperatura, cielo algo nublado y vientos moderados del sector noreste con posibles tormentas aisladas hacia la noche.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

