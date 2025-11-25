Bº Siglo XXI: pensó que iba a una cita pero lo emboscaron, le dieron una paliza y lo filmaron

El adolescente fue increpado por cuatro sujetos en la conocida "Cuatro Plazas", que le dieron una brutal golpiza que filmaron y luego subieron a las redes sociales.

Hoy 07:09

Bajo las órdenes del fiscal Rubén Alfonzo, la policía realiza averiguaciones para dar con un grupo de adolescentes que emboscaron a un menor en un sector conocido como las Cuatro Plazas en el barrio Siglo XXI, lo golpearon y luego viralizaron el ataque.

El caso se conoció ayer cuando Cintia —de 35 años, residente en el barrio Mariano Moreno— se presentó en la Comisaría 51 e informó que su hijo, un adolescente de 16 años, recibió una golpiza al concurrir a una cita.

La mujer explicó que cerca de las 18.30 del jueves pasado, el menor se trasladó hasta el mencionado sector —en la zona sur de la ciudad— ya que una menor de 16 años lo citó para mantener un encuentro.

Cuando el menor arribó al lugar pactado —siempre en función de los dichos de Cintia ante la policía— la menor se encontraba acompañada por un grupo de jóvenes entre ellos un sujeto llamado Ignacio.

Allí la víctima habría sido agredida por los sujetos mientras la joven filmaba la agresión que luego hicieron pública a través de las redes sociales.