Scarlett Johansson encabezará la nueva película de El exorcista dirigida por Mike Flanagan

La actriz se suma al proyecto que presentará una historia completamente nueva dentro del universo del clásico de 1973, producido por Blumhouse y dirigido por Mike Flanagan.

Hoy 07:39

La protagonista de Jojo Rabbit, Viuda Negra, Fly Me to the Moon y Jurassic World: El Renacer también encabezará la próxima película de El exorcista, que será producida, escrita y dirigida por Mike Flanagan, responsable de la reciente La vida de Chuck.

Por el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la trama, salvo que presentará una historia completamente nueva ambientada en el universo del filme original de 1973. No será una secuela de El exorcista: Creyente, la primera entrega de una trilogía que no continuará debido a su bajo rendimiento comercial y escasa repercusión en 2023.

Esta nueva producción de El exorcista será realizada por Blumhouse Productions, Atomic Monster, Morgan Creek Entertainment y Red Room Pictures, la compañía del propio Flanagan, y será distribuida por Universal Pictures. En 2021, NBCUniversal, Peacock y Blumhouse pagaron 400 millones de dólares a Morgan Creek para adquirir los derechos de toda la franquicia.

La incorporación de Scarlett Johansson obligó a reorganizar el cronograma de rodaje para ajustarlo a su disponibilidad. La actriz debutó recientemente como guionista y directora con Eleanor the Great, comedia dramática protagonizada por June Squibb y Chiwetel Ejiofor, cuyo estreno aún no tiene fecha confirmada.

Entre sus próximos proyectos se destaca Paper Tiger, un thriller escrito y dirigido por James Gray que sigue a dos hermanos, interpretados por Adam Driver y Miles Teller, que en su búsqueda del sueño americano terminan envueltos en una trama que parece demasiado buena para ser cierta.

Además, Johansson suena para interpretar a Madre Gothel en el remake en acción real de Enredados, dirigido por Michael Gracey, responsable de El gran showman y Better Man.

Por su parte, Mike Flanagan tiene pendiente el estreno de su adaptación televisiva de Carrie de Stephen King, desarrollada por Amazon MGM Studios y prevista para llegar a Prime Video en 2026. Ese mismo año se estrenará Clayface, película de DC centrada en el villano de Batman, interpretado por Tom Rhys Harries.

Si bien Flanagan escribió el primer borrador de Clayface, decidió apartarse de la dirección para asumir por completo la nueva película de El exorcista.