"Fue el mejor fin de semana largo de los últimos años, se recuperaron las expectativas"

Así lo expresó en su columna de este martes para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados, destacando la movilización de la economía que generó el receso de 4 días.

Hoy 08:25

Al analizar el fuerte impulso económico que dejó el receso de cuatro días en su columna para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados explicó que el movimiento turístico y comercial superó las previsiones y marcó un punto de inflexión respecto a los meses previos a las elecciones.

Granados señaló que “se recuperaron las expectativas porque hasta antes de las elecciones uno se cuidaba, no gastaba dólares; algunos canales ponían ‘game over’, pero la cosa cambió y la gente gastó un poco más de plata”. El economista remarcó que este comportamiento se reflejó en distintos sectores y contribuyó a dinamizar la actividad.

En su análisis, también destacó la recuperación del crédito privado. “Hasta hace poco no había crédito porque se lo llevaba todo el Estado. En la época de Massa, el crédito a privados era del 4% del PBI; hoy es del 12% del PBI. En Europa es el 60% y en Estados Unidos es el 110%”, detalló.

Pese a estos avances, advirtió que aún es necesario un ajuste en las condiciones financieras: “Los bancos tienen que bajar las tasas, están muy por encima de la inflación. Con el Estado ganaban bien, pero no hay que explotar a la gente. Cuando se paga el mínimo con tarjeta, te llevan al 92% anual”.

Granados sostuvo que, en este nuevo escenario, el sistema financiero deberá adaptarse: “Al Estado no le van a volver a prestar, entonces tienen que tratar bien a la gente, que es con quien van a trabajar los próximos años”.