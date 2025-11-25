La policía de Chaco detuvo a delincuentes que protagonizaron un violento robo en Corrientes

Los sujetos fueron ubicaron mediante cámaras de seguridad y tareas de inteligencia. Les secuestraron vehículos y ropa usada en el hecho.

La Policía del Chaco demoró a dos hombres de 41 y 47 años, ambos de nacionalidad colombiana, que estaban vinculados a un robo ocurrido en una vivienda de la ciudad de Corrientes, de donde se habían llevado dinero tras irrumpir junto a otros sujetos.

De acuerdo a lo informado por Diario Norte de Chaco, la investigación se inició a partir de un pedido de colaboración de la Policía correntina al Departamento de Investigaciones Complejas del Chaco. Con la información aportada, la División Delitos contra la Propiedad detuvo el viernes a uno de los sospechosos, pero continuó trabajando para identificar al resto de los involucrados.

Mediante entrevistas, patrullajes y el análisis de cámaras de seguridad de la ciudad, los investigadores reunieron elementos suficientes para que la fiscalía solicitara allanamientos. El Juzgado de Garantías de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes autorizó las diligencias.

En los procedimientos realizados esta tarde, los agentes lograron la detención de los dos hombres que restaban, quienes además tendrían antecedentes por robo, hurto y estafas en su país de origen. También secuestraron una camioneta Toyota Hilux, un Chevrolet y prendas de vestir que coincidían con las utilizadas en el ilícito.

Los tres detenidos, de 39, 41 y 47 años, fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a Corrientes para la continuidad del proceso penal.