Sabrina Carpenter cerró su gira con emoción y un encuentro inolvidable con Paul McCartney

La cantante terminó el tramo final de la Short n’ Sweet Tour en Los Ángeles tras más de un año en la ruta, y celebró el cierre con una visita especial del ex Beatle.

Hoy 08:51

Sabrina Carpenter despidió noviembre con dos momentos que marcaron su carrera reciente: un saludo a Paul McCartney y el final oficial de su gira Short n’ Sweet, que la mantuvo más de un año arriba de los escenarios.

En un posteo de Instagram del lunes 24 de noviembre —un día después del último concierto de Carpenter— McCartney compartió una foto junto a la cantante, tomada en la zona de backstage de uno de sus shows. En la imagen, el legendario músico posa con un brazo sobre los hombros de la artista, que sonríe ampliamente. En su publicación, el integrante del Rock & Roll Hall of Fame describió el encuentro como uno de los “momentos destacados” de su actual Got Back Tour. Carpenter comentó el post con un entusiasta “best show ever”, frase que luego replicó en sus historias.

En sus Stories, la intérprete también reflexionó sobre el cierre de su propio tour, que apoyó los álbumes Short n’ Sweet y Man’s Best Friend, ambos posicionados en lo más alto del Billboard 200. Su concierto final tuvo lugar el domingo 23 de noviembre en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

“short n sweet tour for life”, escribió junto a una foto tomada bajo el escenario, y agregó con humor: “sorry for crying during espresso.”

La emoción tiene sentido: la gira comenzó en septiembre de 2024, incluyó dos tramos en Norteamérica y una serie de fechas en Europa, consolidando uno de los periodos más intensos y exitosos de la artista.

A mitad del recorrido lanzó Man’s Best Friend, álbum que incluye el tema “Manchild”, su primer número 1 en el Billboard Hot 100. Además, Carpenter se volvió tema frecuente en redes por sus divertidas puestas en escena, que incluyeron una serie de falsos “arrestos” en los shows, donde obsequiaba esposas rosadas de peluche a invitados célebres como Millie Bobby Brown, SZA, Gigi Hadid, TWICE y, en la última noche en L.A., Miss Piggy.

“¡Sos muy graciosa, Miss Piggy, wow!”, dijo Carpenter durante el intercambio con la Muppet. “Sos la única celebridad que me pone nerviosa. Me pongo toda roja… Arrestamos a tantas personas hermosas y siento que esta noche es tu noche.”

Con una gira consagratoria, hits globales y un abrazo de Paul McCartney, Sabrina Carpenter cierra un año que quedará grabado en su historia artística.