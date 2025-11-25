Conocidos delincuentes descartaron un celular y huyeron tras ser sorprendidos por policías de la UTM

Al notar la presencia policial, ambos sujetos descartaron un elemento y emprendieron una veloz huida, saltando tapias de distintos domicilios hasta finalmente perderse de vista.

En horas de la madrugada de este martes, alrededor de la 1, personal de la Unidad Táctica Motorizada realizaba un recorrido preventivo por la parte posterior de los galpones de la Feria del Río, en la intersección de calles Yaco Huasi y San Martín, cuando observaron a dos individuos en actitud sospechosa.

Al notar la presencia policial, ambos sujetos descartaron un elemento y emprendieron una veloz huida, saltando tapias de distintos domicilios hasta finalmente perderse de vista. Los efectivos lograron reconocerlos: se trataba de Víctor Hugo Celis, alias “Gallito y Lata”, domiciliado en pasaje Gorostiaga del barrio Centro; y David Maximiliano Cejas, alias “Yai”, residente en calle Rivadavia s/n del barrio Agua Santa. Ambos cuentan con un frondoso prontuario delictivo.

El objeto arrojado resultó ser un teléfono celular marca Tecno, color gris, que se encontraba en pleno funcionamiento. De inmediato, se solicitó la presencia de la Comisaría Comunitaria Nº 50, cuyos efectivos informaron que el pasado 20 de noviembre habían recibido una denuncia penal de Luis Fernando Sosa, domiciliado en calle Salta 328 del barrio Toro Yacu, por la sustracción de un celular de la misma marca. En esa causa, el acusado señalado era justamente Cejas.

La comisaría realizó consulta con el fiscal de turno, Dr. Pérez Vincens, quien dispuso el secuestro y posterior entrega del aparato a su propietario. Más tarde se dio intervención a personal de la División Criminalística, que efectuó las tomas fotográficas y el levantamiento correspondiente.

Minutos después, desde la base de la Comisaría 50 se comunicó que la damnificada se había presentado en sede policial. Se dejó constancia además de que el teléfono tenía modificado el correo asociado, figurando la dirección victorhugoceliss553@gmail.com, perteneciente a Víctor Hugo Celis, uno de los sujetos que logró fugarse del lugar.