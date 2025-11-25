Ingresar
Néstor Garnica presenta su “Concierto de Navidad”: una noche única para despedir el año

El violinista santiagueño vuelve al teatro 25 de Mayo con un espectáculo sinfónico-camerístico inédito, acompañado por once músicos en escena y un repertorio de excelencia técnica.

Hoy 10:08

El próximo 20 de diciembre, el teatro 25 de Mayo recibirá a uno de los músicos más queridos y prestigiosos del país: Néstor Garnica, quien estrenará por primera vez en su provincia su esperado “Concierto de Navidad”.

En esta propuesta, Garnica mostrará una faceta distinta, volviendo a las raíces clásicas que inspiraron su formación antes de convertirse en una figura indiscutida del folclore nacional.

El espectáculo contará con un ensamble de once músicos, integrado por la Camerata Norteña y el Cuarteto Blend, con un repertorio que incluye obras como Aire Gitano de Sarasate, Aire Santiago de Manuel Gómez Carrillo, el Ave María de Bach-Gounod y fragmentos de Las Cuatro Estaciones.
Las entradas ya están en venta en Norteticket y en la boletería del teatro.

