A cinco años de la muerte de Diego Maradona: cómo fue el llamado al 911 que encendió las alarmas

La comunicación con el servicio de emergencias la estableció el médico Leopoldo Luque. Eran las 12.16 del 25 de noviembre de 2020 y tan solo una hora después el mundo recibiría la dolorosa noticia de que no habían podido salvar al Diez.

Hoy 10:12

Este martes se cumplen cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona, una noticia que el 25 de noviembre de 2020 paralizó al planeta. Aquel mediodía, el astro del fútbol sufrió un paro cardiorrespiratorio en la casa del barrio privado San Andrés, en Tigre, donde cumplía una internación domiciliaria tras una operación por un hematoma subdural. Tenía 60 años y su estado de salud se había deteriorado en las semanas previas.

A las 12.16 de ese miércoles, Leopoldo Luque, médico a cargo de su salud —y que volverá a ser juzgado por homicidio simple con dolo eventual— llamó al 911 para pedir una ambulancia. En el audio, difundido días después, se lo escucha solicitar asistencia urgente por una persona “con un paro cardiorrespiratorio”, sin mencionar que se trataba de Maradona. La Fiscalía General de San Isidro determinó luego que la ambulancia tardó 11 minutos en llegar, y no media hora como había circulado inicialmente.

Los médicos realizaron maniobras de RCP, pero no pudieron reanimarlo. A las 13.10, se constató el fallecimiento del campeón del mundo en México 1986. Minutos más tarde, la noticia comenzó a expandirse con fuerza: los medios hablaban de una descompensación, hasta que alrededor de las 13.20 se confirmó oficialmente lo inevitable. “Murió Diego Armando Maradona”, una frase que abriría una herida imborrable y daría inicio a una historia judicial todavía inconclusa.

Mientras el país y el mundo quedaban sumidos en una tristeza colectiva, comenzaba también una disputa legal que cinco años después sigue abierta. En marzo de 2026 se realizará un segundo juicio a los acusados por la muerte del Diez, luego de que el primer proceso debiera suspenderse al descubrirse que la jueza Julieta Makintach grababa en secreto un documental sobre las audiencias.

Cinco años después, el recuerdo de Maradona continúa intacto en la memoria popular, mientras la Justicia busca esclarecer qué ocurrió en las horas finales del ídolo.