Santa Cruz: hallan a mujer maniatada en un acantilado y sospechan ajuste narco

La víctima fue encontrada en una playa de Puerto Deseado y aseguró que la amenazaron con arrojarla al mar. La Justicia investiga el caso.

Hoy 10:30

Una mujer de 28 años fue encontrada maniatada y semiinconsciente al borde de un acantilado en la zona norte de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz. La víctima relató que dos hombres la secuestraron e intentaron arrojarla al mar, para luego abandonarla en un paraje desolado. El hecho se investiga como un posible ajuste de cuentas vinculado a una deuda de drogas.

Un grupo de personas que transitaba por el camino hacia la Cueva de los Leones encontró a la joven cerca de las 19 horas del domingo. La rápida intervención de los transeúntes permitió que la mujer recibiera asistencia médica y policial, y aportara su testimonio en las primeras horas de la noche.

Ahora, informaron que la joven permanece fuera de peligro, aunque está bajo contención psicológica y supervisión del personal de salud.

Según el testimonio recogido por la Policía, la mujer caminaba cerca de la cancha de Deseado Juniors, en la calle 25 de Mayo, durante la tarde. En ese momento, dos hombres la interceptaron y la subieron por la fuerza a un auto blanco sin mediar palabra.

La víctima detalló que la condujeron con las manos atadas por un tramo estimado en tres kilómetros hasta llegar al sector de acantilados en la costa norte de la ciudad.

Ya en el lugar, y bajo amenaza de muerte, los agresores habrían intentado arrojarla al mar. El plan no se concretó y la situación derivó en el abandono de la joven a escasos metros del borde del acantilado, en una zona de difícil acceso.

Después del hallazgo y según informó el portal Noticias de Bariloche, la mujer fue trasladada en ambulancia al Hospital Distrital de Puerto Deseado, donde recibió atención médica primaria y fue sometida a chequeos de control. Las fuentes médicas indicaron que presentaba lesiones menores y un cuadro de shock emocional.

El caso está bajo investigación de la Policía de Santa Cruz y de la Fiscalía local, que trabajan en la identificación de los responsables y en el análisis de los posibles móviles del ataque. Hasta el momento, no se registran personas detenidas ni sospechosos identificados al momento de recabar esta información.

Los investigadores consideran el posible vínculo del crimen con una deuda de drogas atribuida a la pareja de la víctima. Esta hipótesis fue tomada como punto de partida debido a antecedentes similares en la zona, aunque no se descartan otras líneas en la pesquisa.