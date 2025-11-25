Los chinos son unos adelantados: así son los camiones de bomberos bidireccionales

¿Van o vuelven? Siempre aportando innovaciones en todos los campos, ahora China tiene este raro camión que evita pérdidas de tiempo y maniobras riesgosas.

Hoy 10:32

En las carreteras de China circulan camiones de bomberos bidireccionales equipados con dos cabinas, capaces de avanzar hacia adelante o hacia atrás sin necesidad de girar.

Esta es una característica especialmente útil para operar con rapidez en túneles, callejones y vías estrechas donde las maniobras convencionales pueden resultar difíciles o imposibles.

Estos vehículos se utilizan en los barrios más estrechos de las grandes aglomeraciones, donde hacer girar un camión se convierte en un gran problema. La segunda aplicación son las actuaciones en túneles de la cada vez más densa red de autopistas chinas.