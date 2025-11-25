Ingresar
Chelsea y Barcelona se enfrentan en el partido destacado de la Champions League

En otros partidos salientes se miden Manchester City-Bayer Leverkusen y Olimpique Marsella-Newcastle.

Hoy 10:53

La Champions League 2025/26 continúa este martes con una jornada cargada de atractivos y marcada por una fuerte presencia argentina en varios de los cruces determinantes de la fecha. Entre los partidos más destacados, el Chelsea de Enzo Fernández recibirá al Barcelona de Lamine Yamal, en un choque que promete ritmo y jerarquía en Stamford Bridge.

Otro duelo de alto voltaje será el que animen el Manchester City y el Bayer Leverkusen, donde habrá protagonismo argentino con Equi Fernández y el Diablito Echeverri en el equipo alemán. El conjunto inglés necesita sumar para afianzar su clasificación, mientras que Leverkusen busca dar un golpe que lo acerque a los octavos de final.

En otro de los encuentros importantes de la jornada, el Benfica de Nicolás Otamendi será local ante un Ajax que llega obligado a ganar para mantener sus aspiraciones de meterse en la próxima fase. El duelo enfrenta a dos históricos que atraviesan presentes distintos, pero que mantienen vivo el sueño europeo.

Además, la fecha del martes ofrecerá varios partidos que completarán una grilla intensa y variada: Galatasaray vs Union St Gilloise, Borussia Dortmund vs Villarreal, Bodo Glimt vs Juventus, Olympique Marsella vs Newcastle United, Slavia Praga vs Athletic Club y Napoli vs Qarabag Agdam.

Los partidos del martes en la Champions League

14.45

  • Ajax vs Benfica / Fox
  • Galatasaray vs Union St Gilloise / ESPN2

17.00

  • Borussia Dortmund vs Villarreal CF / FOX2
  • Chelsea vs FC Barcelona / ESPN
  • Bodo Glimt vs Juventus / ESPN2
  • Manchester City vs Bayer Leverkusen / Fox
  • Olympique Marsella vs Newcastle United / ESPN3
  • Slavia Praga vs Athletic Club / Dinsy+
  • Napoli vs Qarabag Agdam / ESPN4

